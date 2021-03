Nuovo Decreto dopo Pasqua: nodo scuola, zona gialla e spostamenti tra regioni (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ultimo Decreto sulla gestione dell’epidemia sarà in vigore fino al 6 aprile: il governo intende vararne un altro con nuove regole – valido per almeno un mese – prima di questa scadenza. Dovrebbe arrivare già a inizio prossima settimana ma sono ancora diversi i nodi da sciogliere: dalla riapertura delle scuole, al “ritorno” della zona gialla, passando per la questione della ripresa degli spostamenti tra regioni. Nuovo Decreto in arrivo dopo Pasqua Oggi, venerdì 26 marzo 2021, un’importante riunione della cabina di regia in concomitanza con la consueta diffusione del monitoraggio settimanale dell’Iss sull’andamento dell’epidemia. In base ai dati molte regioni attualmente in ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ultimosulla gestione dell’epidemia sarà in vigore fino al 6 aprile: il governo intende vararne un altro con nuove regole – valido per almeno un mese – prima di questa scadenza. Dovrebbe arrivare già a inizio prossima settimana ma sono ancora diversi i nodi da sciogliere: dalla riapertura delle scuole, al “ritorno” della, passando per la questione della ripresa deglitrain arrivoOggi, venerdì 26 marzo 2021, un’importante riunione della cabina di regia in concomitanza con la consueta diffusione del monitoraggio settimanale dell’Iss sull’andamento dell’epidemia. In base ai dati molteattualmente in ...

