Nuovo decreto Covid, la cabina di regia: niente zone gialle fino al 30 aprile, ritorno a scuola fino alla prima media anche in fascia rossa (Di venerdì 26 marzo 2021) niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure ad oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. È questo l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul Nuovo decreto. Il vertice con il premier Mario Draghi è durato poco meno di un'ora: le misure decise dovrebbero durare fino a fine mese e l'unica novità prevista riguarda il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. Per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni.

