Nuovo Decreto covid dopo Pasqua: niente zone gialle, scuola aperta. Cosa cambia dal 7 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) niente zone gialle fino al 30 aprile: questa la novità che emerge dall’orientamento della cabina di regia sul Nuovo Decreto covid dopo Pasqua. Saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. Allo studio del governo il Nuovo covid Decreto dopo Pasqua con la proroga delle misure e restrizioni già in vigore fino al 6 aprile. Le decisioni definitive verranno prese dopo un’analisi attenta dell’andamento dei contagi di queste settimane, e in questo contesto sarà di estrema importanza la cabina di regia, che si terrà domani (26 marzo). Il premier Draghi ha parlato in una ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 26 marzo 2021)fino al 30: questa la novità che emerge dall’orientamento della cabina di regia sul. Saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono soloarancioni e rosse. Allo studio del governo ilcon la proroga delle misure e restrizioni già in vigore fino al 6. Le decisioni definitive verranno preseun’analisi attenta dell’andamento dei contagi di queste settimane, e in questo contesto sarà di estrema importanza la cabina di regia, che si terrà domani (26 marzo). Il premier Draghi ha parlato in una ...

Advertising

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto, ipotesi conferma abolizione zone gialle fino al 30 aprile #regioni - RobertoContin : RT @DiReddito: Sto preparando il nuovo DPCM. Decreto Pasqua Cosa Mangiare, in cui sarà dichiarata la Pastiera dolce ufficiale pasquale al p… - Roby_CurvaSud : RT @rtl1025: ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse.… -