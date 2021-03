Nuovo decreto, cambio colori da lunedì: c’è anche il giallo rafforzato (Di venerdì 26 marzo 2021) È un lavoro di mediazione che andrà avanti per giorni. Da una parte i numeri dalla pandemia ancora estremamente preoccupanti, dall’altra le categorie che premono per tornare al lavoro. Il tutto per cercare di mettere insieme le regole per la riapertura dopo Pasqua visto che fino al 6 aprile vale il decreto per cui i giorni festivi e prefestivi sono rossi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) È un lavoro di mediazione che andrà avanti per giorni. Da una parte i numeri dalla pandemia ancora estremamente preoccupanti, dall’altra le categorie che premono per tornare al lavoro. Il tutto per cercare di mettere insieme le regole per la riapertura dopo Pasqua visto che fino al 6 aprile vale il decreto per cui i giorni festivi e prefestivi sono rossi.

Advertising

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - Corriere : ?? L'ipotesi: le limitazioni agli spostamenti e la chiusura di tante attività economiche e dei pubblici esercizi sa… - giuliog : RT @SkyTG24: Covid, nuovo decreto: ipotesi zone in 'giallo rafforzato' con bar e ristoranti aperti - sissiisissi2 : RT @SkyTG24: Covid, nuovo decreto: ipotesi zone in 'giallo rafforzato' con bar e ristoranti aperti - alessand_mella : RT @alessand_mella: Signori del #governo. Dopo un anno di vani e disperati appelli non ci resta che la speranza che con il nuovo decreto vi… -