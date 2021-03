Nuovo decreto | ad aprile stop a visite ad amici | sì a seconde case | le misure allo studio

(Di venerdì 26 marzo 2021) Che cosa dobbiamo aspettarci per il mese di? Dopo Pasqua in ogni caso l?Italia non tornerà gialla. Lo scenario più gettonato al momento - anche se ovviamente tutto...

Advertising

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - Corriere : ?? L'ipotesi: le limitazioni agli spostamenti e la chiusura di tante attività economiche e dei pubblici esercizi sa… - ahabello : Nuovo decreto Covid: Draghi accelera. Cosa può succedere dopo Pasqua - birbantesplendi : @INPS_it Ho letto su molti siti che chi aveva ricevuto due mensilità del reddito di emergenza 2020 non deve rifare… - mattinodinapoli : Nuovo decreto, cabina di regia con Draghi e ministri: oggi le nuove misure -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Sarebbe questa una delle ultime ipotesi su cui il Governo lavora in vista delCovid che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana. Il provvedimento conterrà la mini proroga alle ...Covid in cabina di regia/ Regole dopo Pasqua: ipotesi giallo rafforzato Peraltro, ad oggi la mappa dell'Italia registra la seguente classificazione , pronta tuttavia a subire ...Nuovo decreto Covid. Cosa succederà in Italia dopo Pasqua? La decisione dovrebbe venire fuori dalla cabina di regia in corso oggi, presieduta dal premier Mario Draghi. Sul tavolo ...Da lunedì la Valle d’Aosta è di nuovo in zona rossa. Fino all’ultimo si è sperato che non accadesse, ma ancor prima che giovedì sera il presidente della Giunta regionale Erik Lavevaz lo annunciasse, l ...