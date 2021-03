Nuovi colori regioni: Toscana, Calabria e Val d'Aosta in zona rossa. Lazio in arancione (Di venerdì 26 marzo 2021) Da martedì 30 marzo cambia ancora la mappa delle zone Covid d'Italia . Come previsto dal decreto legge del governo Draghi almeno fino a Pasqua non ci saranno zone gialle . Ma secondo recenti ipotesi ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Da martedì 30 marzo cambia ancora la mappa delle zone Covid d'Italia . Come previsto dal decreto legge del governo Draghi almeno fino a Pasqua non ci saranno zone gialle . Ma secondo recenti ipotesi ...

Advertising

repubblica : Covid, ecco i nuovi colori delle Regioni. Lazio in arancione, scuole aperte da martedì - Corriere : I nuovi colori delle regioni, oggi. Nessuna in giallo, debutta in Puglia il «rosso rafforzato» - Corriere : Lombardia ancora rossa, il Lazio passa in arancione, Veneto in bilico: i nuovi colori - bizcommunityit : Zona rossa e arancione, nuovi colori da martedì: ecco perché. Spostamenti, negozi, scuole: le differenze tra le fas… - BredaRiccardoMC : RT @MasiWeb: Le novità presentate poco fa in conferenza stampa?? -