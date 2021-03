Nuovi colori delle Regioni: da lunedì passano in rosso Valle d’Aosta, Toscana e Calabria. Lazio arancione da martedì (Di venerdì 26 marzo 2021) Valle d’Aosta, Toscana e Calabria passano in zona rossa da lunedì 29 marzo. Mentre il Lazio diventa arancione a partire da martedì 30. Sono queste le decisioni del governo che verranno messe nero su bianco in serata dal ministero della Salute, dopo l’ultimo monitoraggio effettuato come ogni venerdì dall’Istituto superiore di sanità sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Niente da fare per il Veneto, che rimane in zona rossa visto che nella regione l’incidenza dei contagi è superiore – anche se di poco – alla soglia di 250 ogni 100 mila abitanti, sebbene l’indice Rt sia in diminuzione. Quattro nuove zone rosse in Sicilia In Sicilia, invece, il governatore Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021)in zona rossa da29 marzo. Mentre ildiventaa partire da30. Sono queste le decisioni del governo che verranno messe nero su bianco in serata dal ministero della Salute, dopo l’ultimo monitoraggio effettuato come ogni venerdì dall’Istituto superiore di sanità sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Niente da fare per il Veneto, che rimane in zona rossa visto che nella regione l’incidenza dei contagi è superiore – anche se di poco – alla soglia di 250 ogni 100 mila abitanti, sebbene l’indice Rt sia in diminuzione. Quattro nuove zone rosse in Sicilia In Sicilia, invece, il governatore Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che ...

