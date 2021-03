Nuova Zelanda, dopo un aborto spontaneo le lavoratrici potranno chiedere un congedo retribuito di tre giorni (Di venerdì 26 marzo 2021) La Nuova Zelanda è diventato uno dei primi Paesi al mondo a prevedere un congedo retribuito per le lavoratrici che hanno vissuto un aborto spontaneo. I deputati hanno approvato all’unanimità la misura sul diritto ai tre giorni di congedo per lutto e Ginny Andersen, deputata laburista promotrice della legge, ha precisato che solo l’India prevede sei settimane di congedo in caso di interruzione di gravidanza spontanea. “Spero che saremo tra i primi, ma non tra gli ultimi, e che altri Paesi cominceranno a legiferare per un sistema di congedi più umano ed equo, che riconosca le sofferenza e il dolore successivi ad aborti spontanei e morte alla nascita”, ha dichiarato Andersen in Parlamento. La legge arriva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Laè diventato uno dei primi Paesi al mondo a prevedere unper leche hanno vissuto un. I deputati hanno approvato all’unanimità la misura sul diritto ai trediper lutto e Ginny Andersen, deputata laburista promotrice della legge, ha precisato che solo l’India prevede sei settimane diin caso di interruzione di gravidanza spontanea. “Spero che saremo tra i primi, ma non tra gli ultimi, e che altri Paesi cominceranno a legiferare per un sistema di congedi più umano ed equo, che riconosca le sofferenza e il dolore successivi ad aborti spontanei e morte alla nascita”, ha dichiarato Andersen in Parlamento. La legge arriva ...

