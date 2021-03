Nuova vita per Stephan Lichtsteiner: lo svizzero prova a sfondare nell’hockey (Di venerdì 26 marzo 2021) Stephan Lichtsteiner continua a esplorare strade poco battute. L’ex terzino, tra le altre di Juventus e Lazio, dopo essere diventato apprendista orologiaio è adesso entrato nel cda dell’Hockey Club di Lugano. Lo svizzero ha commentato con soddisfazione l’inizio di questa Nuova avventura: “Sono molto felice e onorato di entrare nella famiglia bianconera e di poter mettere a disposizione del club la mia esperienza vissuta in un altro sport di squadra come il calcio. Per me sarà la prima volta in un organo dirigenziale e sicuramente una grande sfida e un’occasione per crescere e imparare qualcosa di nuovo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021)continua a esplorare strade poco battute. L’ex terzino, tra le altre di Juventus e Lazio, dopo essere diventato apprendista orologiaio è adesso entrato nel cda dell’Hockey Club di Lugano. Loha commentato con soddisfazione l’inizio di questaavventura: “Sono molto felice e onorato di entrare nella famiglia bianconera e di poter mettere a disposizione del club la mia esperienza vissuta in un altro sport di squadra come il calcio. Per me sarà la prima volta in un organo dirigenziale e sicuramente una grande sfida e un’occasione per crescere e imparare qualcosa di nuovo”. SportFace.

