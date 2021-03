Nuova grana per Johnny Depp: il tribunale gli nega l’appello nella causa contro il The Sun (Di venerdì 26 marzo 2021) Continua il momento no per la star di Hollywood Continua il momento difficile per una delle star di Hollywood, Johnny Depp. L’attore da mesi è alle prese con le faide personali legate al matrimonio, letteralmente naufragato con l’attrice e collega Amber Heard. A dicembre la star aveva perso la causa contro il magazine “The Sun” che aveva citato in causa poiché reo di averlo definito “picchiatore di mogli”. Depp ha però perso la causa per diffamazione e ha perso anche molta credibilità: nel processo sono emerse nuove accuse dalla ex (a cui però i legali sono pronti a dare battaglia) e a seguito della decisione, il protagonista di “Edward Mani di Forbici”, è stato fatto fuori anche dalla saga di “Animali Fantastici”e dal terzo capitolo del film. Depp ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Continua il momento no per la star di Hollywood Continua il momento difficile per una delle star di Hollywood,. L’attore da mesi è alle prese con le faide personali legate al matrimonio, letteralmente naufragato con l’attrice e collega Amber Heard. A dicembre la star aveva perso lail magazine “The Sun” che aveva citato inpoiché reo di averlo definito “picchiatore di mogli”.ha però perso laper diffamazione e ha perso anche molta credibilità: nel processo sono emerse nuove accuse dalla ex (a cui però i legali sono pronti a dare battaglia) e a seguito della decisione, il protagonista di “Edward Mani di Forbici”, è stato fatto fuori anche dalla saga di “Animali Fantastici”e dal terzo capitolo del film....

