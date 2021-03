Nuova era con Dazn, Sky perde lo scettro. Cosa cambia adesso? (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal primo contratto con la Rai dell'autunno 1960 per la trasmissione in differita di un tempo di una partita al matrimonio di oggi con Dazn per la visione in diretta di tutto il campionato in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal primo contratto con la Rai dell'autunno 1960 per la trasmissione in differita di un tempo di una partita al matrimonio di oggi conper la visione in diretta di tutto il campionato in ...

ItalianNavy : 20 anni fa venivano consegnati alla #MarinaMilitare i primi #EH101 segnando l'inizio di una nuova era per l'… - mongiatweet : RT @armagio: Con l'aggiudicazione a DAZN inizia una nuova era del calcio in Italia e non solo: legare a doppio filo calcio e rete Internet…