Novara | Leonardo ucciso dalle botte a soli 20 mesi | condannati all’ergastolo la madre e l’ex compagno

Era il 23 maggio del 2019 quando il piccolo Leonardo Russo, appena 20 mesi, veniva trasportato in fin di vita in ospedale dove è stato poi dichiarato morto, ucciso dalle botte subite, l'apice di maltrattamenti perpetrati al piccolo tra le mura domestiche. Indagati allora per l'omicidio del piccolo la madre, la 23enne Gaia Russo, e l'allora compagno di lei, Nicolas Musi, 24 anni. Accolta la richiesta di Silvia Baglivo, il pm attivo sul caso: condannati la madre e il suo ex compagno.

