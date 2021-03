Non solo Scanzi: nella rossa Toscana pochi vaccini agli anziani ma è record per giudici e avvocati (video) (Di venerdì 26 marzo 2021) Altro che Lombardia, il reportage di Luca Bertazzoni sui vaccini in Toscana – dopo le polemiche sul caso del baby vaccinato Andrea Scanzi – svela altri inquietanti scenari, venuti fuori nel corso della puntata di ieri sera di “Piazza Pulita“, sulla Sette. La Toscana è penultima in Italia per doppia vaccinazione degli over 80, mentre almeno 8mila tra magistrati, avvocati e cancellieri hanno ricevuto il siero. Il servizio sui furbetti dei vaccini in Toscana Luca Bertazzoni intervista alcuni avvocati e giudici, che candidamente confessano di aver ricevuto il siero prima di anziani e soggetti a rischio, nonostante i moniti dello stesso premier Draghi. “Io vado in tribunale qualche volta l’anno”, dice l’assessore PD ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Altro che Lombardia, il reportage di Luca Bertazzoni suiin– dopo le polemiche sul caso del baby vaccinato Andrea– svela altri inquietanti scenari, venuti fuori nel corso della puntata di ieri sera di “Piazza Pulita“, sulla Sette. Laè penultima in Italia per doppia vaccinazione degli over 80, mentre almeno 8mila tra magistrati,e cancellieri hanno ricevuto il siero. Il servizio sui furbetti deiinLuca Bertazzoni intervista alcuni, che candidamente confessano di aver ricevuto il siero prima die soggetti a rischio, nonostante i moniti dello stesso premier Draghi. “Io vado in tribunale qualche volta l’anno”, dice l’assessore PD ...

