"Non si ruba in zona rossa": la doppia punizione per i ladri denunciati e multati per aver violato le regole anti COVID (Di venerdì 26 marzo 2021) rubare è un reato. Ma quando si ruba in zona rossa oltre a essere denunciati per furto si violano anche le norme anti COVID. È quello che è successo a una coppia originaria di Roma, sorpresa dai Carabinieri in un centro commerciale a Civita Castellana. La storia la racconta Adnkronos: I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civita Castellana , che si trovavano in servizio di perlustrazione all' interno del centro abitato della cittadina, sono stati chiamati dalla Centrale Operativa per intervenire all' interno di un centro commerciale di generi alimentari dove il proprietario aveva sorpreso una coppia originaria di Roma, intenta a rubare; i Carabinieri del Norm immediatamente hanno raggiunto il posto ed hanno controllato e ...

