“Non lo faccio da anni”. La confessione gela lo studio dell’Isola dei Famosi. Epica la reazione di Elettra Lamborghini (Di venerdì 26 marzo 2021) La quarta puntata dell’Isola dei Famosi ha visto una serie di episodi accadere sotto gli occhi di un pubblico super attento e divertito. L’energia travolgente dei tre opinionisti ha sicuramente contribuito a creare un’atmosfera festosa e sicuramente zeppa di contenuti irrinunciabili per tutti i fan della conduzione di Ilary Blasi. Solitamente, a tenere banco, sono le sagaci battute dello sferzante Tommaso Zorzi, sempre pronte a fare più caduti che mai. Per non parlare della bellissima Elettra Lamborghini che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi si è scatenata come non accadeva da tempo. L’opinionista non si è trattenuta e le sue parole hanno provocato forti risate del pubblico. (Continua dopo le foto) Stiamo parlando proprio della battuta, ad oggi, diventata più virale. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) La quarta puntatadeiha visto una serie di episodi accadere sotto gli occhi di un pubblico super attento e divertito. L’energia travolgente dei tre opinionisti ha sicuramente contribuito a creare un’atmosfera festosa e sicuramente zeppa di contenuti irrinunciabili per tutti i fan della conduzione di Ilary Blasi. Solitamente, a tenere banco, sono le sagaci battute dello sferzante Tommaso Zorzi, sempre pronte a fare più caduti che mai. Per non parlare della bellissimache nell’ultima puntatadeisi è scatenata come non accadeva da tempo. L’opinionista non si è trattenuta e le sue parole hanno provocato forti risate del pubblico. (Continua dopo le foto) Stiamo parlando proprio della battuta, ad oggi, diventata più virale. La ...

borghi_claudio : @gppwood @1Marzia2 @luca85462875 Scusi ma sa leggere? Non è una nostra idea, vi sto riferendo di quella che sembra… - vladiluxuria : Non sono nata donna e non faccio uso di assorbenti ma ho accettato di contribuire contro l’IVA al 22% su un prodott… - matteosalvinimi : ...e salvando vite. Se questo deve provocarmi problemi e sofferenze, me ne faccio carico con gioia. Male non fare, paura non avere. - fefcastriotta : cosa faccio io oggi se dolly non funziona ??? - SageRedHair : - quindi si oggi va così, domani si vedrà, ah e nel pomeriggio faccio una torta perché si! credo che giornate così… -