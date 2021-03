Niger-Costa D’avorio, Kessié ha giocato tutti i 90 minuti | News (Di venerdì 26 marzo 2021) Frenck Kessié, impegnato nella sfida tra Niger e Costa d'Avorio, ha giocato tutta la partita: il match è finito 0-3 per gli ivoriani Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 marzo 2021) Frenck, impegnato nella sfida trad'Avorio, hatutta la partita: il match è finito 0-3 per gli ivoriani

Advertising

seedorf_prime10 : RT @MilanNewsit: Niger-Costa d'Avorio 0-3, Kessie in campo per 90 minuti - Calciomerc : 90 minuti per Frank #Kessie in Niger-Costa d’Avorio. #Milan - sportli26181512 : Niger-Costa d'Avorio 0-3, Kessie in campo per 90 minuti: È terminata 3-0 la sfida tra Costa d'Avorio e Niger, match… - LukeRedblack : RT @MilanNewsit: Niger-Costa d'Avorio 0-3, Kessie in campo per 90 minuti - MilanNewsit : Niger-Costa d'Avorio 0-3, Kessie in campo per 90 minuti -