Niente Borussia M'Gladbach per Xabi Alonso: arriva il rinnovo con la Real Sociedad B

Sembra aver messo a tacere ogni voce sul proprio futuro Xabi Alonso. L'ex centrocampista, ora allenatore, ha rinnovato fino al 2022 il proprio contratto con la Real Sociedad B. Accostato nei giorni scorsi al Borussia Moenchengladbach, lo spagnolo chiude, di fatto, ogni rumors.

Xabi Alonso: rinnovo con la Real Sociedad

Attraverso un comunicato apparso anche sui social del club, la Real Sociedad ha ufficializzato il rinnovo del contratto come allenatore della squadra B dello spagnolo. L'ex centrocampista era stato negli ultimi giorni accostato al Borussia Moenchengladbach.

