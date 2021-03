Nicola Gratteri e quella prefazione al libro negazionista: è bufera (Di venerdì 26 marzo 2021) Non si placano le polemiche sul procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, finito nel mirino per aver scritto la prefazione a un libro apertamente negazionista del Covid, i cui autori, Angelo Giorgianni e il medico Pasquale Bacco, sono noti per le loro posizioni antiscientifiche, No-vax e apertamente revisioniste sul Covid. Il titolo, già di per sé, è emblematico e non offre spazio ai fraintendimenti: “Strage di Stato”, dove emergono due dei tratti peculiari della retorica negazionista: la sostanziale evitabilità dei morti e dell’emergenza e lo spostamento delle responsabilità dal virus allo Stato in tutte le sue diramazioni, dai politici agli scienziati sino ai medici, in una tesi che va ad incasellarsi perfettamente in quel filone del complotto tanto caro a Giorgianni e a Bacco e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Non si placano le polemiche sul procuratore capo di Catanzaro, finito nel mirino per aver scritto laa unapertamentedel Covid, i cui autori, Angelo Giorgianni e il medico Pasquale Bacco, sono noti per le loro posizioni antiscientifiche, No-vax e apertamente revisioniste sul Covid. Il titolo, già di per sé, è emblematico e non offre spazio ai fraintendimenti: “Strage di Stato”, dove emergono due dei tratti peculiari della retorica: la sostanziale evitabilità dei morti e dell’emergenza e lo spostamento delle responsabilità dal virus allo Stato in tutte le sue diramazioni, dai politici agli scienziati sino ai medici, in una tesi che va ad incasellarsi perfettamente in quel filone del complotto tanto caro a Giorgianni e a Bacco e ...

Advertising

HuffPostItalia : Nicola Gratteri: 'Io negazionista? Ho voluto solo lanciare l'allarme mafia-pandemia' - ritornoalfutur2 : RT @lucianocapone: Nicola Gratteri scrive la prefazione a un libro di noti negazionisti e No Vax, Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, in cu… - My_Salute : @lucianocapone sbaglia, come direbbe gratteri: Nicola Grttr scrv a prfaziò e nu lbr e negzions e NVx - flaminiasabate1 : RT @lucianocapone: Nicola Gratteri scrive la prefazione a un libro di noti negazionisti e No Vax, Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, in cu… - GiuliaTamagnin1 : RT @WCostituzione: Sabato 27 marzo, ore 19, Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, sull'Eretico, per parlare della situazione COVID e d… -