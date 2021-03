Netflix si mette a fare TV. In arrivo il canale “Direct” (Di venerdì 26 marzo 2021) Netflix sta sperimentando anche altre strade, in Francia, dove ha 9 milioni di abbonati, ha lanciato la funzione Netflix Direct, un canale TV lineare con tanto di palinsesto. IL “canale televisivo” ideato da Netflix il cui test è stato lanciato a partire dal 5 novembre in Francia; Nazione scelta grazie a una ricerca che l’ha indicata come il paese con una maggiore inclinazione alla fruizione televisiva tradizionale. Netflix Direct funzionerà come un qualsiasi canale televisivo: si accederà a quel canale e quella che viene proposta è una rotazione dei contenuti offerti dalla piattaforma. Un modo per superare l’ansia dell’abbonato di fronte a un’offerta troppo ampia dove è sempre più difficile trovare ciò che ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 26 marzo 2021)sta sperimentando anche altre strade, in Francia, dove ha 9 milioni di abbonati, ha lanciato la funzione, unTV lineare con tanto di palinsesto. IL “televisivo” ideato dail cui test è stato lanciato a partire dal 5 novembre in Francia; Nazione scelta grazie a una ricerca che l’ha indicata come il paese con una maggiore inclinazione alla fruizione televisiva tradizionale.funzionerà come un qualsiasitelevisivo: si accederà a quele quella che viene proposta è una rotazione dei contenuti offerti dalla piattaforma. Un modo per superare l’ansia dell’abbonato di fronte a un’offerta troppo ampia dove è sempre più difficile trovare ciò che ...

Advertising

diopedofilo : non netflix che mette animali fantastici e dove trovarli 2 senza mettere il primo?? - federicacaladea : @Emmacontroemma Io ho Now tv: posso vederlo in ogni momento. Me lo mette nella home come Netflix - cuddIeunit : non io che non ho rinnovato netflix e netflix che mette bloom into you a mo di schiaffo x frangy i hate it here - Elisa182 : Quando la giornata sta andando già abbastanza di merda ci si mette pure Netflix che decide di non funzionare nella… - qualunqueBea : un minuto di silenzio per Netflix che nel cast di Space Jam mette Bugs Bunny -