Nessuna zona gialla fino al 30 aprile 2021 | nel nuovo decreto solo zone rosse e arancioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il primomesso a punto dal Governo Draghi sarà in vigoreal 7, dopo quella data cosa cambierà? In questi minuti il Premier sta tenendo una conferenza stampa e, proprio a tal proposito, ha ribadito che si va “verso la riapertura della scuolaalla prima media anche in quei territori inrossa“. Un’indiscrezione circolata negli ultimi giorni e che ora trova conferma proprio nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. “Il ministro Bianchi sta lavorando affinché la riapertura avvenga in modo ordinato e in alcuni casi sarà possibile effettuare alcuni test”. E se da una parte viene data priorità alla scuola, dall’altra ancora non sembrerebbe essere arrivato il momento di abbandonare la linea della prudenza....