“Nessun profitto sulla pandemia”: la Sinistra Europea appoggia lo strumento per la creazione di un sistema sanitario gestito nell’interesse dei cittadini (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il diritto alla salute passa dalla creazione di un sistema sanitario gestito nell’interesse delle persone e non dei grandi gruppi farmaceutici. Finché non otterremo ciò, non potremo parlare di una Europa democratica”. Per questo, “il Partito della Sinistra Europea (SE) sostiene attivamente l’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) “Diritto alle cure – No profit on pandemic“, affinché sia garantito l’accesso sicuro alle cure e ai vaccini per tutti in Europa. Ad affermarlo è Heinz Bierbaum, Presidente del Partito della Sinistra Europea (SE). “Non saranno i comunicati stampa o le stime sui profitti a fornire i vaccini ai cittadini europei. Di fronte al crescente numero di decessi dovuti al Covid-19, è ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il diritto alla salute passa dalladi undelle persone e non dei grandi gruppi farmaceutici. Finché non otterremo ciò, non potremo parlare di una Europa democratica”. Per questo, “il Partito della(SE) sostiene attivamente l’Iniziativa deieuropei (ICE) “Diritto alle cure – No profit on pandemic“, affinché sia garantito l’accesso sicuro alle cure e ai vaccini per tutti in Europa. Ad affermarlo è Heinz Bierbaum, Presidente del Partito della(SE). “Non saranno i comunicati stampa o le stime sui profitti a fornire i vaccini aieuropei. Di fronte al crescente numero di decessi dovuti al Covid-19, è ...

Advertising

diMartedi : #Collot su #covid19: 'L'unica libertà tutelata è per le aziende di fare profitto e arricchirsi sulla Pandemia, le p… - marilenagasbar1 : RT @il_dipendente: @IlCinico14 @Cartabellotta @nonexpedit @boni_castellane @zarlino @goffratura @AttilioSacco @C3vLocke @LorenzoZL74 @Lucio… - Right2Cure : “Nessun profitto sulla pandemia”, la raccolta firme per l’ICE su cure Covid-19 e trasparenza @dirittoallacura… - DonPacciani : @JStrozzabistec1 @f_taiocchi Non c'è nessun nesso tra banchi a rotelle e mascherine farlocche con il fatto che in L… - nicaraguaymas : RT @nicaraguaymas: Tutti hanno diritto alla protezione da #Covid_19. Nessun profitto sulla pandemia! FIRMA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun profitto Finanza sostenibile in cerca di manager competenti - M. Billio e L. Pelizzon Non è la prima volta che gli investitori si interessano, oltre che del profitto, anche dell'impatto ... Tuttavia, poiché queste modifiche di Esg rating non hanno nessun fondamento tangibile ...

Mario Draghi e l'inganno delle big pharma: l'Europa non può chiudere un occhio Nessun profitto sulla pandemia. Le condizioni di esclusività sui brevetti e i cospicui fondi pubblici che sono stati forniti alle aziende per lo sviluppo del prodotto sono i punti chiave per ...

Movimento Gavorrano bene comune: «Nessun profitto sulla pandemia» IlGiunco.net Dall’asilo all’università, MACERATA - Sono stati affissi fuori dagli istituti del capoluogo dalle famiglie che continuano a far sentire la loro voce contro la Dad. Gli studenti del collettivo Depangher sono rientrati in forma a ...

Verona, poliziotto si metteva in malattia per gestire una pizzeria Secondo l’accusa da cui si dovrà difendere a processo, avrebbe presentato «certificati medici attestanti una malattia (lombosciatalgia acuta da ernia discale) per giustificare indebitamente la propria ...

Non è la prima volta che gli investitori si interessano, oltre che del, anche dell'impatto ... Tuttavia, poiché queste modifiche di Esg rating non hannofondamento tangibile ...sulla pandemia. Le condizioni di esclusività sui brevetti e i cospicui fondi pubblici che sono stati forniti alle aziende per lo sviluppo del prodotto sono i punti chiave per ...MACERATA - Sono stati affissi fuori dagli istituti del capoluogo dalle famiglie che continuano a far sentire la loro voce contro la Dad. Gli studenti del collettivo Depangher sono rientrati in forma a ...Secondo l’accusa da cui si dovrà difendere a processo, avrebbe presentato «certificati medici attestanti una malattia (lombosciatalgia acuta da ernia discale) per giustificare indebitamente la propria ...