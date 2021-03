Nelle terapie intensive di Bari: “Ecco come diventano i polmoni di un malato Covid. Persone non capiscono, troppa leggerezza in zona gialla” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Corriamo, ma come è evidente il virus corre molto più di noi. Un anno fa andavamo a prendere i pazienti che la Lombardia ricollocava, oggi invece…”. Dentro il Centro Maxi Emergenze allestito dentro la Fiera del Levante di Bari, gestito dal Policlinico, sono stati allestiti 152 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva. Dal 15 marzo, giorno del primo trasferimento, ad oggi, oltre 80 sono già occupati. Per la Puglia è il momento più difficile dall’inizio della pandemia, con una curva ancora crescente e una afflusso ospedaliero pesante. La provincia di Bari è quella più colpita, con circa 800 contagi di media al giorno nell’ultima settimana. “Il termometro è il flusso in area di emergenza, c’è stato un cambio repentino circa 15 giorni fa e oggi c’è la pressione importante”, spiega il direttore generale Giovanni Migliore. Il solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Corriamo, maè evidente il virus corre molto più di noi. Un anno fa andavamo a prendere i pazienti che la Lombardia ricollocava, oggi invece…”. Dentro il Centro Maxi Emergenze allestito dentro la Fiera del Levante di, gestito dal Policlinico, sono stati allestiti 152 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva. Dal 15 marzo, giorno del primo trasferimento, ad oggi, oltre 80 sono già occupati. Per la Puglia è il momento più difficile dall’inizio della pandemia, con una curva ancora crescente e una afflusso ospedaliero pesante. La provincia diè quella più colpita, con circa 800 contagi di media al giorno nell’ultima settimana. “Il termometro è il flusso in area di emergenza, c’è stato un cambio repentino circa 15 giorni fa e oggi c’è la pressione importante”, spiega il direttore generale Giovanni Migliore. Il solo ...

