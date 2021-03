Nell’anno del Covid 384 mila abitanti in meno in Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente in Italia è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all’inizio dell’anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Gli effetti negativi prodotti dall’epidemia Covid-19 hanno amplificato la tendenza al declino di popolazione in atto dal 2015. E’ quanto emerge da un report dell’Istat.Nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascite dall’unità d’Italia, un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra e una forte riduzione dei movimenti migratori.Crolla il numero dei matrimoni celebrati: 96.687, -47,5% sul 2019 (-68,1% i matrimoni religiosi e -29% quelli con rito civile).La popolazione residente in Italia ammonta a 59.257.566 unità, 383.922 in meno rispetto all’inizio dell’anno (-0,6%). Il declino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente inè inferiore di quasi 384unità rispetto all’inizio dell’anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Gli effetti negativi prodotti dall’epidemia-19 hanno amplificato la tendenza al declino di popolazione in atto dal 2015. E’ quanto emerge da un report dell’Istat.Nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascite dall’unità d’, un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra e una forte riduzione dei movimenti migratori.Crolla il numero dei matrimoni celebrati: 96.687, -47,5% sul 2019 (-68,1% i matrimoni religiosi e -29% quelli con rito civile).La popolazione residente inammonta a 59.257.566 unità, 383.922 inrispetto all’inizio dell’anno (-0,6%). Il declino ...

