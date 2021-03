Nella campagna informativa della Regione Veneto il vaccino diventa un supereroe (Di venerdì 26 marzo 2021) VENEZIA – La Regione Veneto attiva una campagna informativa che ha l’obiettivo di supportare il cittadino nella scelta in merito al vaccino contro il Covid, fornendo informazioni da fonti sicure e persone autorevoli e cercando di chiarire dubbi e perplessità. Lo comunica la Regione Veneto, spiegando di aver scelto “un testimonial particolare“, ovvero “un supereroe, il vaccino, dall’aspetto benevolo e protettivo: un gigante buono che spiega e protegge”. Il supereroe nasce dalla matita di Maria Gianola, disegnatrice veneziana che ha messo a disposizione la sua creatività per supportare l’iniziativa. La campagna sfrutterà anche la spinta comunicativa dei profili social ‘Viral Veneto’. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) VENEZIA – La Regione Veneto attiva una campagna informativa che ha l’obiettivo di supportare il cittadino nella scelta in merito al vaccino contro il Covid, fornendo informazioni da fonti sicure e persone autorevoli e cercando di chiarire dubbi e perplessità. Lo comunica la Regione Veneto, spiegando di aver scelto “un testimonial particolare“, ovvero “un supereroe, il vaccino, dall’aspetto benevolo e protettivo: un gigante buono che spiega e protegge”. Il supereroe nasce dalla matita di Maria Gianola, disegnatrice veneziana che ha messo a disposizione la sua creatività per supportare l’iniziativa. La campagna sfrutterà anche la spinta comunicativa dei profili social ‘Viral Veneto’.

Advertising

NicolaPorro : ?? Le parole deliranti di #Speranza in tv, il caos #vaccini e lo scandalo #Boldrini. Questo e altro nella… - lucatelese : Questa cosa del “vaccino party” a Cremona in cui si sono dimenticati gli inviti resterà una pagina indelebile nella… - mauro_m_marino : Basta critiche: questo è il momento della responsabilità, stando al governo! Spiegatelo, contro le brutte figure, a… - lguadagnucci : RT @francofontana43: Il caso della Toscana, maglia nera per la protezione degli anziani nella campagna vaccinale. Immunizzati i giovani e f… - federicalucche5 : RT @PatriziaTenda: Marzo nella campagna circostante era prezioso di gelsomini, giunchiglie e chiazze di viole nell'erba tiepida. Francis Sc… -