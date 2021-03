NBA | Nicolò Melli ai Dallas Mavericks

(Di venerdì 26 marzo 2021) New Orleans , 26 marzo 2021 " Si chiude dopo poco più di una stagione l'avventura diai New Orleans Pelicans : a poche ore dalla dead line di chiusura delle trade tra franchigie NBA , ...

Advertising

SkySportNBA : Nicolò Melli va via da New Orleans e passa a Dallas insieme a JJ Redick #SkyNBA #NBA - nikifigus : RT @azzurridigloria: ?? BASKET, NBA 2021 ?? Nell’ultimo giorno di mercato della @NBA, la stella @Italbasket @NikMelli lascia i @PelicansNBA… - azzurridigloria : ?? BASKET, NBA 2021 ?? Nell’ultimo giorno di mercato della @NBA, la stella @Italbasket @NikMelli lascia i… - periodicodaily : I Dallas Mavericks si assicurano Nicolò Melli #DallasMavericks #NicolòMelli #NBA @NBAItalia - ReggioPress : Basket Nba: il reggiano Nicolò Melli chiuderà la stagione a Dallas -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Nicolò

New Orleans , 26 marzo 2021 " Si chiude dopo poco più di una stagione l'avventura diMelli ai New Orleans Pelicans : a poche ore dalla dead line di chiusura delle trade tra franchigie, infatti, i Pelicans hanno deciso di inserire l'azzurro e il tiratore JJ Redick in uno ......Antonio Spurs " Los Angeles Clippers 85 - 98 Miami Heat " Portland Trail Blazers 122 - 125 New York Knicks " Washington Wizards 106 - 102 Sacramento Kings " Golden State Warriors 141 - 119...