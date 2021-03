NBA | Lakers senza LeBron | è il quarto ko di fila

(Di venerdì 26 marzo 2021)ko diper inella notte NBA.James e Anthony Davis, continua la crisi dei campioni in carica chele proprie stelle faticano a trovare ritmo. Sacramento batte Golden State nonostante l’ottima prestazione di Nico Mannion.koJames I Sixers vincono 109-101 ad LA, nella sera in cui Howard e Green ricevono l’anello per il titolo NBA dello scorso anno. Mattatore della serata proprio Danny Green, autore di 28 punti contro la sua ex squadra. Negli altri match della notte fa notizia la prestazione del giovanissimo rookie italiano Nico Mannion. Per lui 19 punti, massimo in carriera. Non basta però ai Warriors, sconfitti 141-119 dai Sacramento Kings, ...

CatelliRossella : DIPENDENZA PSICOLOGICA ??? Basket: Nba; disastro Lakers senza Lebron, quarto ko di fila - Basket - ANSA

non sanno più vincere e l'assenza di Lebron James, fermo per infortunio, sta pesando più del previsto in campo: nel turno di questa notte ini campioni in carica hanno infatti incassato la ...Un solo italiano in campo nella nottee una sconfitta. I Golden State, infatti, perdono nettamente sul parquet dei Kings, ma Nico ... Continua la striscia negativa deiche perdono 109 - 101 ...L'azzurro Nico Mannion mette il turbo, ma ai Gloden State Warriors non basta per arrivare alla vittoria. L'italiano mette a segno 19 punti in 29 minuti in campo, con 5/8 dalla lunga ...Jason Segel nel cast della serie tv di HBO sui Los Angeles Lakers degli anni '80 ecco chi interpreterà nella serie di Adam McKay ...