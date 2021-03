NBA 2020-2021, Andre Drummond conteso da cinque franchigie (Di venerdì 26 marzo 2021) Per le franchigie NBA, da ieri, non è più possibile scambiarsi i giocatori fino al termine della stagione. Tuttavia, c’è un mercato che resta aperto, ed è quello dei free agent, giocatori senza contratto, il quale verrà rimpolpato da quei cestisti che riceveranno il buyout nelle prossime ore. Si tratta di atleti che non fanno più parte dei progetti tecnici delle loro franchigie di appartenenza e per questo vengono tagliati. Tra questi, però, vi sono giocatori che fanno gola a diverse altre squadre, come Andre Drummond. Il lungo ex Detroit Pistons era stato messo fuori squadra da tempo, ormai, dai Cleveland Cavaliers. Questo perché la franchigia dell’Ohio ha deciso di puntare sul più giovane Jarrett Allen, dato che The Big Penguin era in scadenza di contratto e si sapeva che non avrebbe rinnovato. I Cavs, tuttavia, non ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Per leNBA, da ieri, non è più possibile scambiarsi i giocatori fino al termine della stagione. Tuttavia, c’è un mercato che resta aperto, ed è quello dei free agent, giocatori senza contratto, il quale verrà rimpolpato da quei cestisti che riceveranno il buyout nelle prossime ore. Si tratta di atleti che non fanno più parte dei progetti tecnici delle lorodi appartenenza e per questo vengono tagliati. Tra questi, però, vi sono giocatori che fanno gola a diverse altre squadre, come. Il lungo ex Detroit Pistons era stato messo fuori squadra da tempo, ormai, dai Cleveland Cavaliers. Questo perché la franchigia dell’Ohio ha deciso di puntare sul più giovane Jarrett Allen, dato che The Big Penguin era in scadenza di contratto e si sapeva che non avrebbe rinnovato. I Cavs, tuttavia, non ...

