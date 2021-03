Nazionale, i quotidiani promuovono Insigne: “Assist d’oro per Immobile, imbarazza i nordirlandesi” (Di venerdì 26 marzo 2021) Il capitano del Napoli si dimostra decisivo anche con la maglia della Nazionale L’Italia ha vinto per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nel match d’esordio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 marzo 2021) Il capitano del Napoli si dimostra decisivo anche con la maglia dellaL’Italia ha vinto per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nel match d’esordio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

CalcioNapoli24 : - thurinthurambar : RT @giornali_it: Dante 2021, Franceschini: “Simbolo di unità nazionale. Arriverà presto il momento in cui potremo uscire a rivedere le stel… - giornali_it : Dante 2021, Franceschini: “Simbolo di unità nazionale. Arriverà presto il momento in cui potremo uscire a rivedere… - GiuseppeLaforza : In Italia creare 'casus belli' quotidiani per di distogliere l'attenzione dai problemi seri e reali è ormai sport n… - Anto28839085 : @guidobolandrina @RegLombardia Purtroppo è un problema nazionale, non solo lombardo. Diversi medici stanno dicendo… -