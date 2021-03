Nazionale, Gravina: “Vittoria è un buon inizio verso Mondiale Qatar 2022 (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il risultato di ieri sera è molto importante ed è un buon inizio verso il Mondiale del Qatar 2022, ma sarebbe un errore pensare di esaurire il nostro progetto puntando soltanto al risultato finale“. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine di una visita della delegazione della Federcalcio all’ospedale Maggiore di Parma dopo la partita della Nazionale, vinta contro l’Irlanda del Nord col punteggio di 2-0. “Quotidianamente noi lavoriamo su un progetto molto più importante che è la valorizzazione dei giovani, perché è lavorando su questo percorso che si arriva alla Vittoria“, ha concluso Gravina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il risultato di ieri sera è molto importante ed è unildel, ma sarebbe un errore pensare di esaurire il nostro progetto puntando soltanto al risultato finale“. Così il presidente della Figc Gabriele, a margine di una visita della delegazione della Federcalcio all’ospedale Maggiore di Parma dopo la partita della, vinta contro l’Irlanda del Nord col punteggio di 2-0. “Quotidianamente noi lavoriamo su un progetto molto più importante che è la valorizzazione dei giovani, perché è lavorando su questo percorso che si arriva alla“, ha concluso. SportFace.

