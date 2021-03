Nazionale: Berardi, Caputo e Chiellini lasciano il ritiro. Niente Bulgaria e Lituania per loro (Di venerdì 26 marzo 2021) Tre giocatori dell’Italia lasciano il ritiro e non giocheranno contro Bulgaria domenica e Lituania mercoledì prossimo. Si tratta di Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, che sono indisponibili e lasceranno pertanto il ritiro azzurro senza partire per Sofia, ma, piuttosto, faranno ritorno presso i propri club di origine. Non è nota l’entità dei loro eventuali infortuni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Tre giocatori dell’Italiaile non giocheranno controdomenica emercoledì prossimo. Si tratta di Domenico, Francescoe Giorgio, che sono indisponibili e lasceranno pertanto ilazzurro senza partire per Sofia, ma, piuttosto, faranno ritorno presso i propri club di origine. Non è nota l’entità deieventuali infortuni. SportFace.

