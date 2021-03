Navigator, proroga contratti al 31 dicembre e titolo preferenziale nei concorsi (Di venerdì 26 marzo 2021) Il governo Draghi con il Decreto Sostegni (DL 41/2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021 e in vigore dal 23 marzo, è intervenuto sulla questione dei Navigator, i vincitori del concorso indetto da ANPAL che collaborano dal 2019 con i Centri per l’Impiego per assistere i percettori del Reddito di Cittadinanza nella ricerca di un nuovo impiego. Assunti con contratto a termine, avrebbero dovuto interrompere la collaborazione il 30 aprile di quest’anno. Il decreto ha prorogato la validità del contratto al 31 dicembre e attribuito la preferenza nella partecipazione ai concorsi pubblici per un costo totale di circa 61 milioni di euro. Vediamo nel dettaglio le novità. Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati Navigator: proroga ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 26 marzo 2021) Il governo Draghi con il Decreto Sostegni (DL 41/2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021 e in vigore dal 23 marzo, è intervenuto sulla questione dei, i vincitori del concorso indetto da ANPAL che collaborano dal 2019 con i Centri per l’Impiego per assistere i percettori del Reddito di Cittadinanza nella ricerca di un nuovo impiego. Assunti con contratto a termine, avrebbero dovuto interrompere la collaborazione il 30 aprile di quest’anno. Il decreto hato la validità del contratto al 31e attribuito la preferenza nella partecipazione aipubblici per un costo totale di circa 61 milioni di euro. Vediamo nel dettaglio le novità. Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati...

Advertising

ItaliaViva : Il Jobs Act ha funzionato, il reddito di cittadinanza no: la proroga dei navigator ne è la prova. La povertà non s… - HuffPostItalia : Si scrive navigator si legge highlander. Proroga per i tremila procacciatori di lavoro - boccadutri : Questa la motivazione del ministro Orlando alla proroga dei #navigator. Ma una selezione pubblica dovrebbe essere… - ErreMiceli : RT @AssoNavigator: 'Chi pensa che la proroga del contratto dei navigator nel decreto Sostegni sia stata un regalo, o una concessione specia… - DrTytty : A che serve la proroga dei navigator a mantenere 12 mila stronzi disoccupati .. ridicoli per me non doveva essere fatta tale proroga -

Ultime Notizie dalla rete : Navigator proroga Amendolara, sindaci in piazza a sostegno degli ex Lsu - Lpu: 'ridategli dignità' ... navigator per fare alcuni esempi), ma non è più tollerabile che i nostri lavoratori vengano ... Infatti il 31 marzo scade la proroga ed il Governo costringe i comuni - che non possono assolutamente ...

Pioggia di ristori col "Decreto Sostegni" Il decreto proroga la cassa integrazione, già utilizzata nel 2020, anche per tutto il 2021. Le ... Vengono rimodulate le scadenze del Decreto Dignità e prorogato il lavoro dei navigator e il reddito di ...

Navigator, proroga contratti al 31 dicembre e titolo preferenziale nei concorsi LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Vertenza Navigator, i sindacati chiedono un percorso per la stabilizzazione L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Navigator fino a dicembre, preferenziale nei concorsi pubblici Il Decreto Sostegni proroga a fine anno il contratto dei Navigator stabilendo una priorità in concorsi pubblici e bandi regionali per politiche attive.

...per fare alcuni esempi), ma non è più tollerabile che i nostri lavoratori vengano ... Infatti il 31 marzo scade laed il Governo costringe i comuni - che non possono assolutamente ...Il decretola cassa integrazione, già utilizzata nel 2020, anche per tutto il 2021. Le ... Vengono rimodulate le scadenze del Decreto Dignità e prorogato il lavoro deie il reddito di ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Il Decreto Sostegni proroga a fine anno il contratto dei Navigator stabilendo una priorità in concorsi pubblici e bandi regionali per politiche attive.