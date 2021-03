Navalny, la moglie Yulia: “Putin ha incarcerato Alexei perché vuole restare sul trono. È vendetta personale” (Di venerdì 26 marzo 2021) Quello che sta attraversando Alexei Navalny è una vendetta personale di Putin. Parola di Yulia, moglie dell’oppositore russo, che su Instagram denuncia la mancanza di cure in un penitenziario a duecento chilometri da Mosca, nella regione di Vladimir, dove sta scontando la sua condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per violazione della libertà vigilata. “Vladimir Putin ha detto a tutto il Paese che legge i miei appelli indirizzati a lui. E quindi: esigo che mio marito, Alexei Navalny, che egli ha messo in prigione illegalmente, venga rilasciato immediatamente. L’ha fatto perché ha paura della competizione politica e vuole restare sul trono per il resto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Quello che sta attraversandoè unadi. Parola didell’oppositore russo, che su Instagram denuncia la mancanza di cure in un penitenziario a duecento chilometri da Mosca, nella regione di Vladimir, dove sta scontando la sua condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per violazione della libertà vigilata. “Vladimirha detto a tutto il Paese che legge i miei appelli indirizzati a lui. E quindi: esigo che mio marito,, che egli ha messo in prigione illegalmente, venga rilasciato immediatamente. L’ha fattoha paura della competizione politica esulper il resto ...

Ultime Notizie dalla rete : Navalny moglie Giallo sulla salute di Navalny, gli avvocati: "Non muove la gamba destra". Ma per Mosca 'sta bene' Basta proteste lampo, indette a ridosso dei fine settimana, e largo alla pianificazione, con un sito appositamente creato ( free.navalny.com ) dove aderire con tanto di nome e cognome: solo dopo aver ...

Moglie Navalny: rilasciate mio marito, spinto da Putin in prigione Lo scrive Yulja Navalnaja su Istangram, dichiarando che Navalny ha grossi problemi alla schiena. Nel post Navalnaya, dichiara che il marito ha grossi problemi alla schiena, 'dopo essere stato ...

Navalny: moglie Yulia, questa è vendetta personale di Putin - Mondo Agenzia ANSA Navalny: moglie Yulia, questa è vendetta personale di Putin (ANSA) – MOSCA, 26 MAR – “Vladimir Putin ha detto a tutto il Paese che legge i miei appelli indirizzati a lui. E quindi: esigo che mio marito, Alexei Navalny, che egli ha messo in prigione illegalment ...

