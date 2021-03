Navalny, la moglie denuncia: «Lasciato senza farmaci e visite dei medici. È la vendetta di Putin» (Di venerdì 26 marzo 2021) In che condizioni si trova Alexei Navalny, il dissidente russo arrestato al suo rientro in Russia e poi condannato a scontare la pena di circa due anni e mezzo in un carcere da lui definito «campo di concentramento»? Le informazioni riportate da sua moglie e dai suoi avvocati non sono confortanti, tutt’altro. L’ultima a denunciare i presunti maltrattamenti subiti da Navalny all’interno della colonia penale Pokrovskaya IK-2 è stata Yulia Navalnya che in un post su Instagram racconta come sia stato privato di farmaci e sia stato impedito ai suoi medici di fargli visita. Il motivo? Per Yulia c’è una sola spiegazione: «Ciò che sta accadendo ora è una vendetta personale attraverso giustizia sommaria». Netta la risposta del Cremlino: di questi affari si ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) In che condizioni si trova Alexei, il dissidente russo arrestato al suo rientro in Russia e poi condannato a scontare la pena di circa due anni e mezzo in un carcere da lui definito «campo di concentramento»? Le informazioni riportate da suae dai suoi avvocati non sono confortanti, tutt’altro. L’ultima are i presunti maltrattamenti subiti daall’interno della colonia penale Pokrovskaya IK-2 è stata Yuliaa che in un post su Instagram racconta come sia stato privato die sia stato impedito ai suoidi fargli visita. Il motivo? Per Yulia c’è una sola spiegazione: «Ciò che sta accadendo ora è unapersonale attraverso giustizia sommaria». Netta la risposta del Cremlino: di questi affari si ...

