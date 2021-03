Nascar | 2 300 camion di terra | così sull' ovale di Bristol si correrà come 50 anni fa

(Di venerdì 26 marzo 2021) Per gli appassionati di corse con le stock car del campionato americanoun'occasione da non perdere per una gara poco convenzionale. LaCup Series domenica 28 marzo andrà in scena al ...

Per gli appassionati di corse con le stock car del campionato americanoun'occasione da non perdere per una gara poco convenzionale. LaCup Series domenica 28 marzo andrà in scena al Bristol Motor Speedway, in Tennessee, su un tracciato completamente ricoperto di terra: 250 giri (133,25 miglia) in stile dirt race con partenza ...... senza dimenticare la Superbike, i rally, la formulae tutto quanto si confronta con la ... visto che c'è da tenere viva sempre una temperatura fra ie gli 800 gradi. Impossibile immaginare ...