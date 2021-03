Napoli, Rosa derubata della sua bici elettrica: “Mi serviva per lavoro” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Durante la serata di ieri una ragazza è stata rapinata e derubata della sua bici elettrica nei pressi di via Imbriani e quindi in pieno centro. Rosa sta ancora pagando quello che è il suo mezzo di trasporto e i napoletani hanno fatto già partire una raccolta fondi. Come accaduto anche in tanti altri casi infatti il cuore dei partenopei si apre dinnanzi a scende del genere. Il messaggio che vogliono far valere queste persone è proprio quello di dire che non tutti sono rapinatori o aggrediscono artisti di strada. Intanto però Rosa ha perso il suo mezzo di trasporto per recarsi ogni giorno lavoro e dovrà necessariamente comprarne un altro. Un lasso di tempo nel quale sarà terribilmente afflitta dal pensiero ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Durante la serata di ieri una ragazza è stata rapinata esuanei pressi di via Imbriani e quindi in pieno centro.sta ancora pagando quello che è il suo mezzo di trasporto e i napoletani hanno fatto già partire una raccolta fondi. Come accaduto anche in tanti altri casi infatti il cuore dei partenopei si apre dinnanzi a scende del genere. Il messaggio che vogliono far valere queste persone è proprio quello di dire che non tutti sono rapinatori o aggrediscono artisti di strada. Intanto peròha perso il suo mezzo di trasporto per recarsi ogni giornoe dovrà necessariamente comprarne un altro. Un lasso di tempo nel quale sarà terribilmente afflitta dal pensiero ...

