Napoli | rinnovo Insigne | per ora futuro incerto

(Di venerdì 26 marzo 2021) In casatiene banco ildi. L’attaccante azzurro potrebbe infatti discutere il prolungamento del contratto a fine campionato, forse anche a fine europeo. La volontà c’è, a volte non basta. A 30 da compiere a inizio giugno, dove può andare: quale potrebbe essere il nuovo scenario? Contratto in scadenza nel 2022: le due parti potrebbero incontrarsi prima della fine dell’attuale campionato o direttamente dopo gli Europei. Quale sarà ildiin caso di mancato? L’attaccante, qualora non dovesse rinnovare il suo contratto con il, potrebbe lasciare il club azzurro già in estate.piace a diversi club di Premier League e ...

Advertising

infoitsport : SKY - Rinnovo Insigne, appuntamento fissato dopo l'Europeo: ecco su cosa verterà la trattativa col Napoli - infoitsport : Napoli, gli aggiornamenti sul rinnovo di Insigne - Pall_Gonfiato : #Veretout continuerà alla #Roma - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Veretout, niente Napoli: rinnovo con la Roma. Quanto guadagnerà #AsRoma - Filo2385Filippo : RT @CorSport: #Veretout, niente #Napoli: rinnovo con la #Roma. Quanto guadagnerà -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rinnovo

Per questo mi auguro si arrivi presto e bene a una buona intesa per ildel contratto e che ... Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio;dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine ...I TRASPORTI, sciopero dei trasporti per ildel contratto in piena... IL DRAMMA Suicidio a Marano di: donna si lancia da un balcone di via... I riders hanno raggiunto piazza del ...Continuano le incertezze riguardo al rinnovo di Insigne al Napoli. L'idea di una maglia a vita aleggia nell'aria ma c'è uno stallo economico ...Nonostante le difficoltà palesate sia in Italia che in Europa dall’inizio di questa stagione, nonostante le polemiche, e nonostante le voci relative al mancato rinnovo di Gattuso si facciano di ...