Napoli | rimosso a Ponticelli il simbolo del clan De Martino

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAcontinua la rimozione di murales e altarini dedicati alle vittime di criminalità. Questa mattina, l’Amministrazione comunale, assistita dalle forze dell’ordine, ha provveduto alla cancellazione di un murales sito in via Eugenio Montale, nel quartiere, realizzato su suolo pubblico. Rimossa una scritta di circa 1,5 metri quadrati, raffigurante ilidentificativo delDe“XX”, coniato da Antonio De, elemento di spicco dell’omonimodel quartieredi. A poca distanza da quella scritta, inoltre, ne è stata oscurata un’altra, con la quale si commemorava Giulio Fiorentino, anch’egli ritenuto legato alla camorra, morto in un agguato proprio a ...

Una scritta di circa 1,5 metri quadrati, raffigurante il simbolo identificativo del clan De Martino "XX", coniato da Antonio De Martino, elemento di spicco dell'omonimo clan, che si trovava in via Eug ...