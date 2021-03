Napoli - Moueffek | il presidente del St Etienne | Nessun contatto

Advertising

Corriere dello Sport.it

Quando Faouzi aveva 18 anni, un ds disse che non avrebbe mai raggiunto altissimi livelli ed invece è cresciuto da noi scatenando poi l'interesse del? Ha un grande futuro davanti, ...Quando Faouzi aveva 18 anni, un ds disse che non avrebbe mai raggiunto altissimi livelli ed invece è cresciuto da noi scatenando poi l'interesse del? Ha un grande futuro davanti, ...Bernard Caiazzo: "Aimen ha un grande futuro davanti, gioca con grande intensità nonostante abbia solamente 20 anni" ...Via Hysaj, il jolly Maksimovic e forse anche Ghoulam: per la sinistra il sogno è Junior Firpo, mentre come vice Di Lorenzo piace Moueffek del Saint-Etienne ...