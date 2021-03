Napoli | lussazione al dito per Kalidou Koulibaly in Senegal

Advertising

GIUSPEDU : RT @SimoneGuadagnoo: Kalidou #Koulibaly si è infortunato al primo allenamento con il Senegal: lussazione ad un dito della mano. Con ogni pr… - LuigiLiccardo6 : RT @SimoneGuadagnoo: Kalidou #Koulibaly si è infortunato al primo allenamento con il Senegal: lussazione ad un dito della mano. Con ogni pr… - claudioruss : RT @SimoneGuadagnoo: Kalidou #Koulibaly si è infortunato al primo allenamento con il Senegal: lussazione ad un dito della mano. Con ogni pr… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Kalidou #Koulibaly si è infortunato al primo allenamento con il Senegal: lussazione ad un dito della mano. Con ogni pr… - SimoneGuadagnoo : Kalidou #Koulibaly si è infortunato al primo allenamento con il Senegal: lussazione ad un dito della mano. Con ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lussazione

Il difensore delavrebbe saltato certamente per squalifica il match in programma oggi in ... Il difensore, infatti, si è procurato unaa un dito di una mano nel corso del primo ...A destra c'è da decidere su Lazzari che potrebbe giocare con un tutore (causaal mignolo)...dato che è alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra ROMA -, ...Dal Senegal arrivano notizie su un infortunio subito dal difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ... ma sfortunatamente al primo allenamento ha subito una lussazione ad un dito della mano. A dare ...Dal Senegal – Durante un allenamento in Nazionale Kalidou Koulibaly avrebbe riportato una lussazione al dito della mano. “Il difensore azzurro, come riportato da diverse testate in Senegal, si è infor ...