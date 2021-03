Napoli | Insigne da favola anche con l’Italia | con la 10 sulle spalle si esalta

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lorenzoha confermato di essere in grandissima formacon la maglia delLorenzosi è ormai eretto a grande leader del. In questa stagione, nonostante le difficoltà della squadra partenopea, c’è la definitiva conferma delle sue grandi qualità e contro la Juventus è arrivatoil gol numero 100 con la maglia azzurra. Ein Nazionale, dove l’azzurro è giusto un po’ più scuro,si è attestato come uno dei pilastri deldi Roberto Mancini. Se in attacco ci sono ancora dei dubbi su chi sarà la punta centrale e l’esterno a destra al prossimo Europeo, sulla fascia sinistra Lorenzinho è sicuro del suo posto da titolare. Il capitano delè il grande uomo di ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Sono 14 gli azzurri convocati con le Nazionali ?? - infoitsport : SKY - Rinnovo Insigne, appuntamento fissato dopo l'Europeo: ecco su cosa verterà la trattativa col Napoli - infoitsport : Napoli, gli aggiornamenti sul rinnovo di Insigne - anteprima24 : ** #Napoli, capitan Insigne incanta anche in nazionale ** - cn1926it : Le richieste di #Sarri per tornare al #Napoli: dal mercato a #Giuntoli, #Koulibaly e #Insigne – #IlRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

Il capitano delLorenzoha confermato di essere in grandissima forma anche con la maglia dell'Italia nel match contro l'Irlanda del ...Cosa che sta avvenendo in questoda poco più di un mese. Sistemata la posizione tattica, ... Gattuso lo sta schierando alle spalle della prima punta e consta elevando la qualità del ...Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de "Il Roma", il patron azzurro starebbe sondando il terreno per il dopo Gattuso. Secondo il quotidiano ...Commenta per primo L’evoluzione di Piotr Zielinski al Napoli è stata sorprendente. Le sue qualità non sono mai state messe in discussione, ma gli è mancata la continuità. Qualcosa del suo talento s’er ...