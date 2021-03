Napoli, il fratello-agente di Bakayoko: “Non pensa al futuro, vuole chiudere bene la stagione” (Di venerdì 26 marzo 2021) Abdoulaye Bakayoko, fratello nonché agente del calciatore del Napoli Tiémoué Bakayoko, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Al momento è concentrato solamente sul presente, vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi. Per il suo futuro ci sarà tempo per valutare. Al momento non abbiamo parlato con il club e non abbiamo in programma di farlo. Mi sento di dire, però, che l’eventuale conferma di Gattuso non influirà sulle sue scelte. Farà di tutto per contribuire a centrare il quarto posto – ha proseguito l’uomo – Quando è arrivato c’erano tante aspettative, perciò le sue prestazione sono state maggiormente criticata. In realtà tutta la squadra ha vissuto un momento difficile. Lui è molto felice a Napoli e sta ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Abdoulayenonchédel calciatore delTiémoué, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Al momento è concentrato solamente sul presente,lanel migliore dei modi. Per il suoci sarà tempo per valutare. Al momento non abbiamo parlato con il club e non abbiamo in programma di farlo. Mi sento di dire, però, che l’eventuale conferma di Gattuso non influirà sulle sue scelte. Farà di tutto per contribuire a centrare il quarto posto – ha proseguito l’uomo – Quando è arrivato c’erano tante aspettative, perciò le sue prestazione sono state maggiormente criticata. In realtà tutta la squadra ha vissuto un momento difficile. Lui è molto felice ae sta ...

