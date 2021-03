Napoli Est, agguato di camorra: arrestato pregiudicato. IL NOME (Di venerdì 26 marzo 2021) Napoli Est: L’agguato è stato realizzato in concorso con altri in via di identificazione, per conto del clan Rinaldi – Reale – Formicola. Questa mattina a Napoli, nel quartiere cittadino “Mercato”, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, Leggi su 2anews (Di venerdì 26 marzo 2021)Est: L’è stato realizzato in concorso con altri in via di identificazione, per conto del clan Rinaldi – Reale – Formicola. Questa mattina a, nel quartiere cittadino “Mercato”, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia,

Advertising

TrafficoA : A1 - Roncobilaccio Est - Area di Servizio Chiusa A1 milano-Napoli L'area di servizio Roncobilaccio est e' chiusa fino alle 06:0... - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Raid nei negozi, edicole e farmacie: in carcere il rapinatore di Napoli Est - Sentenza2020 : RT @mattinodinapoli: Raid nei negozi, edicole e farmacie: in carcere il rapinatore di Napoli Est - mattinodinapoli : Raid nei negozi, edicole e farmacie: in carcere il rapinatore di Napoli Est - Paolett60592949 : RT @RobertoRedSox: Rimini è più a Ovest di Napoli. Roma è più a Est di Bologna. Lo stivale è sdraiato più di quanto si possa pensare. Le n… -