Nagelsmann vicino a Juventus e Roma? Cosa c’è di vero

(Di venerdì 26 marzo 2021) Julianè stato accostato a quasi tutte le squadre europee di alto livello. Ultimamente, sono spuntate anche: quanto c’è diin queste indiscrezioni? Facciamo ordine: il 33enne tedescoè al secondo anno con il RasenBallsport Leipzig con ottimi risultati, tra cui le semifinali della Champions League 2020 e il probabile 2° posto in questa stagione, e ora sembra pronto al “salto” in una grande squadra europea. Per questa motivazione il suo accostamento allasembra più che improbabile, soprattutto ripensando agli eccellenti “No” pronunciati da(famoso il suo rifiuto al Real Madrid durante la scorsa annata).A rincarare la dose d’impossibilità si aggiunge la scadenza di contratto nel 2023, ciò significa che per ...

Advertising

vojvodismo : @rog3rismo @J__Nagelsmann Rione monti per stare vicino alla Dark Polo Gang - Alessan15258318 : @ninersmessimale @TaRulleGulle Appunto, impara, plasma, aggiorna, chi ti dice che Nagelsmann non avrebbe trovato un… - CastleFabio1004 : RT @vabbechepalle: Ancelotti molto vicino alla Roma. L’allenatore Sarri ha infatti firmato un pre-accordo con la Roma che il prossimo anno… - mar_aie : RT @vabbechepalle: Ancelotti molto vicino alla Roma. L’allenatore Sarri ha infatti firmato un pre-accordo con la Roma che il prossimo anno… - ROMANODEROMA11 : RT @vabbechepalle: Ancelotti molto vicino alla Roma. L’allenatore Sarri ha infatti firmato un pre-accordo con la Roma che il prossimo anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Nagelsmann vicino

CalcioMercato.it

... posti come estremi Nereo Rocco da una parte e Pep Guardiola dall'altra, il mister toscano è certamente piùal primo ed è anni luce lontano dal secondo. Mentre Guardiola, Klopp,, ...L'esonero per l'ex allenatore di Porto, Chelsea, Real Madrid e Inter appare molto. Appeso ad ... Il giovanissimo Juliandel Lipsia e Brendan Rodgers, ex Liverpool oggi al Leicester ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...La Roma e Fonseca, nonostante il passaggio del turno in Europa League e i buoni risultati ottenuti in campionato, a fine stagione probabilmente si separeranno. La società capitolina starebbe infatti g ...