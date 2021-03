Muti e i concerti nell’Italia chiusa per Covid: “Teatro e musica, il nostro vanto nel mondo” (Di venerdì 26 marzo 2021) Torna a Napoli, la sua Napoli, il maestro Riccardo Muti. La città partenopea costituisce la seconda tappa della tournée che il celeberrimo direttore sta svolgendo con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Una serie di concerti organizzati dal Ravenna Festival. Il concerto registrato al Teatro Mercadante lo si potrà ascoltare e vedere in streaming sul web, gratuitamente, dalle ore 20 di stasera venerdì 26 marzo (sui siti di Ravenna Festival, Ansa, Regione Campania e Campania Teatro Festival). Il ritorno del Maestro nella sua città natale si è compiuto sotto il segno dell’attenzione per le nuove generazioni e della celebrazione della grande eredità musicale e culturale della Scuola Napoletana. La grande musica anche a Palermo Il concerto di questa sera si apre infatti con la Sinfonia ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 marzo 2021) Torna a Napoli, la sua Napoli, il maestro Riccardo. La città partenopea costituisce la seconda tappa della tournée che il celeberrimo direttore sta svolgendo con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Una serie diorganizzati dal Ravenna Festival. Il concerto registrato alMercadante lo si potrà ascoltare e vedere in streaming sul web, gratuitamente, dalle ore 20 di stasera venerdì 26 marzo (sui siti di Ravenna Festival, Ansa, Regione Campania e CampaniaFestival). Il ritorno del Maestro nella sua città natale si è compiuto sotto il segno dell’attenzione per le nuove generazioni e della celebrazione della grande ereditàle e culturale della Scuola Napoletana. La grandeanche a Palermo Il concerto di questa sera si apre infatti con la Sinfonia ...

