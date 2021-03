Musica in lutto, il cantante se n’è andato a 39 anni. Mistero sulla causa della morte (Di venerdì 26 marzo 2021) lutto nel mondo della Musica, il cantante è morto all’età di 39 anni. La sua famiglia ha annunciato il decesso attraverso una pagina GoFundMe che ha rapidamente fatto il giro del web. La famiglia ha detto che eventuali ulteriori fondi verranno utilizzati per sostenere la figlia dell’artista. “Ci ha lasciato molti ricordi e Musica, ma sfortunatamente ci ha lasciato troppo presto”, si legge nel comunicato scritto dalla famigli del cantante, che in passato ha suonato insieme ai The White Stripes e The Hives. Ha debuttato agli inizi degli anni Duemila con l’album “Crimson Guard” e nel corso della sua carriera ha pubblicato nove album. In un’intervista del 2012 con AL.com, Sartain ha parlato della sua infanzia cresciuta a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)nel mondo, ilè morto all’età di 39. La sua famiglia ha annunciato il decesso attraverso una pagina GoFundMe che ha rapidamente fatto il giro del web. La famiglia ha detto che eventuali ulteriori fondi verranno utilizzati per sostenere la figlia dell’artista. “Ci ha lasciato molti ricordi e, ma sfortunatamente ci ha lasciato troppo presto”, si legge nel comunicato scritto dalla famigli del, che in passato ha suonato insieme ai The White Stripes e The Hives. Ha debuttato agli inizi degliDuemila con l’album “Crimson Guard” e nel corsosua carriera ha pubblicato nove album. In un’intervista del 2012 con AL.com, Sartain ha parlatosua infanzia cresciuta a ...

news_ferrara : Ferrara, musica in lutto: addio a Gigo degli Impact - news_ferrara : Ferrara, musica in lutto: addio a Gigo degli Impact - zazoomblog : Musica in lutto incidente fatale per la cantante: muore sbalzata fuori dall’auto - #Musica #lutto #incidente… - zazoomblog : Grave lutto nella musica: la star Taylor Dee morta a soli 33 anni - #Grave #lutto #nella #musica: #Taylor - NascHome : @Corriere Sono stonatissimo e per nulla consono alla musica, ma mi sento in lutto per le sue parole -