Musetti-Paire, Masters 1000 Miami: programma, orario, tv, streaming (Di sabato 27 marzo 2021) I trentaduesimi di finale del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) si completeranno domani e vedranno scendere in campo l'azzurro Lorenzo Musetti, il quale sarà opposto al francese Benoit Paire, testa di serie numero 23. Domani, sabato 27 marzo, si completeranno i trentaduesimi del torneo ATP Miami di tennis. Sarà possibile seguire l'incontro Musetti-Paire in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Benoit Paire.

WeAreTennisITA : Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vitto… - GeorgeSpalluto : Programma di domani ???????????? ???? Sonego vs Fratangelo ???? (ore 16) ???? Musetti vs Paire ???? (2° match dalle 16) ???? Fogni… - infoitsport : Miami, la prima volta di Musetti: battuto Mmoh, ora c'è Paire - SchwoarzMola : RT @WeAreTennisITA: Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vittoria… - ShapingIP : RT @GeorgeSpalluto: Musetti ???? vola anche a Miami. 64 64 a Micheal Mmoh ???? dominando il match molto più di quanto non dica il punteggio. Ha… -