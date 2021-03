Muore di Covid il padre del comico Vito, volto noto di Gambero Rosso Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) 85 anni, una seconda vita da cuoco al fianco del figlio nel programma tv “Vito Con I Suoi” e tanta voglia di mettersi in gioco: Roberto Bicocchi Muore vittima del Covid e i rimpianti del figlio Vito pesano come macigni. “Non abbiamo neanche potuto vederlo” è così che commenta Vito, comico e volto noto di Gambero Rosso Italia, la morte del padre Roberto Bicocchi, scomparso stamattina, all’età di 85 anni, dopo aver contratto il Covid. Roberto, sempre al fianco del figlio nella trasmissione televisiva “Vito Con I Suoi” in onda sul canale Gambero Rosso, aveva già ricevuto la prima dose del vaccino ed era in attesa ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) 85 anni, una seconda vita da cuoco al fianco del figlio nel programma tv “Con I Suoi” e tanta voglia di mettersi in gioco: Roberto Bicocchivittima dele i rimpianti del figliopesano come macigni. “Non abbiamo neanche potuto vederlo” è così che commentadi, la morte delRoberto Bicocchi, scomparso stamattina, all’età di 85 anni, dopo aver contratto il. Roberto, sempre al fianco del figlio nella trasmissione televisiva “Con I Suoi” in onda sul canale, aveva già ricevuto la prima dose del vaccino ed era in attesa ...

Advertising

matteosalvinimi : Donazione di sangue numero 83 all’Avis di Milano, fatta. Anche in tempi di Covid, incidenti stradali, dialisi, info… - fattoquotidiano : Genova, focolaio nel reparto Covid free dell’ospedale: muore un 79enne. La Procura apre un’inchiesta per omicidio c… - fanpage : Anna è tra le vittime più giovane del Coronavirus. Era una ragazza sana, senza patologie pregresse - Eden21890095 : @ZTL29492447 @MinervaMcGrani1 @Annaelegalita Con i termini 'negazionista , no vax' la TV e di conseguenza la gente… - Stefano32847521 : RT @Stefano32847521: La maestra muore di Covid-19, il saluto commosso dei suoi scolari -