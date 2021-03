Muoio asfissiato | il servizio choc di Piazzapulita

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nuova 'incursione' in Molise di, programma d'inchiesta e approfondimento di La7 ... Al tg venne mostrato il video dell'anziano che, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Campobasso e in ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Il Molise è la regione con il più alto tasso di letalità da Covid 19. Micaela Farrocco è andata a vedere qual è lo… - clessidra965 : RT @PiazzapulitaLA7: Il Molise è la regione con il più alto tasso di letalità da Covid 19. Micaela Farrocco è andata a vedere qual è lo sta… - pleopizzi : RT @PiazzapulitaLA7: Il Molise è la regione con il più alto tasso di letalità da Covid 19. Micaela Farrocco è andata a vedere qual è lo sta… - avv_procopio : RT @PiazzapulitaLA7: Il Molise è la regione con il più alto tasso di letalità da Covid 19. Micaela Farrocco è andata a vedere qual è lo sta… - PiazzapulitaLA7 : Il Molise è la regione con il più alto tasso di letalità da Covid 19. Micaela Farrocco è andata a vedere qual è lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Muoio asfissiato

La7

La giornalista di La7 Micaela Farrocco è tornata in Molise, dopo l'approfondimento sul vaccino ai 'furbetti', per documentare qual è lo stato del sistema sanitario a un anno dall'inizio della pandemia.La giornalista di La7 Micaela Farrocco è tornata in Molise, dopo l'approfondimento sul vaccino ai 'furbetti', per documentare qual è lo stato del sistema sanitario a un anno dall'inizio della pandemia.A un anno dall’inizio della pandemia il Molise è l’unica regione a non avere un ospedale Covid. Il Cardarelli, unico hub della regione, è diventato il solo ospedale a gestire l’emergenza. Nel frattemp ...Il servizio prende le mosse anche dalla storia di Maria Teresa Lombardi, intervistata dal TG3 nazionale per raccontare la situazione di Gaetano, il padre. Questa volta la giornalista Micaela Farrocco ...