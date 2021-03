Mourinho: «Ci sono tanti Mourinhisti in giro. Sulle critiche che ricevo…» (Di venerdì 26 marzo 2021) Josè Mourinho ha parlato durante un evento organizzato dall’AIA, sponsor del Tottenham: queste le parole dello Special One Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato durante un evento organizzato dall’AIA, sponsor degli Spurs. Queste le sue parole. «Onestamente, prendo la mia forza da me stesso, ma principalmente dalle persone che amo e dalle persone che so che mi amano, anche se molte di loro non le conosco e non le ho incontrate. Li chiamo Mourinistas, perché in Portogallo usiamo ‘ista’ alla fine del nome del club che amiamo, per esprimere il sostegno. Per esempio se sei del Porto, dici Portista; se sei del Benfica, dici Benficista. Se sei di Mourinho, dici Mourinhista Ho così tanti Mourinhisti in giro per il mondo che gioco per loro». critiche – «Non credo che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Josèha parlato durante un evento organizzato dall’AIA, sponsor del Tottenham: queste le parole dello Special One Josè, tecnico del Tottenham, ha parlato durante un evento organizzato dall’AIA, sponsor degli Spurs. Queste le sue parole. «Onestamente, prendo la mia forza da me stesso, ma principalmente dalle persone che amo e dalle persone che so che mi amano, anche se molte di loro non le conosco e non le ho incontrate. Li chiamo Mourinistas, perché in Portogallo usiamo ‘ista’ alla fine del nome del club che amiamo, per esprimere il sostegno. Per esempio se sei del Porto, dici Portista; se sei del Benfica, dici Benficista. Se sei di, dici Mourinhista Ho cosìinper il mondo che gioco per loro».– «Non credo che ...

