Motorola | ecco i nuovi Moto G100 e Moto G50

Leggi su wired

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Foto:toglie i veli da dueesponenti della gammaG con il modello più prestante (finora) chiamatoatteso a fine mese e il più economico 5G in catalogo ovveroG50 che invece è acquistabile da subito. Scopriamo caratteristiche e prezzi.(Foto:si presenta come il più evoluto modello della gammaG presentato finora. Lo schermo è un 6,7 pollici fhd in ...